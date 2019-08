Goush Etzion: le blessé toujours dans un état très grave (avec vidéo de l’attentat)

L’hôpital Hadassa Ein Karem a fait savoir samedi soir que l’état de Nahum Navis, le jeune homme de 17 ans blessé dans l’attentat à la voiture-bélier est toujours qualifié de très grave Les médecins luttent pour le maintenir en vie. Il a subi vendredi soir une délicate opération de neurochirurgie et est maintenu sous sommeil et respiration artificiels. Noam, sa soeur de 19 ans est plus légèrement atteinte.Lire la suite sur lphinfo.com