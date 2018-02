TOO MUCH! ENCORE UN ARTICLE QUI VA TROUBLER LE « LE BDS BOYS BAND ». L’agence de notation de crédit Standard & Poor’s a confirmé les bonnes notations et les perspectives économiques d’Israël, lui donnant un A+. L’agence a déclaré que la réduction continue du ratio dette/PIB (produit intérieur brut) et la réduction des risques géopolitiques pourraient soutenir une meilleure cote de crédit pour Israël à l’avenir.