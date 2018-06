Good News. « Je déclare que Johannesburg est une amie d’Israël ».

Le maire de Johannesburg Herman Mashaba a suspendu mardi l’une de ses conseillères municipales pour avoir défendu la cause d’Israël en déclarant que la capitale économique sud-africaine était « l’amie d’Israël ». Dimanche soir, Mpho Phalatse, en charge de la Santé à la municipalité, a pris la parole lors d’une réunion d’une association des Amis d’Israël et lancé, sous les applaudissements: « je voudrais déclarer que je suis une amie d’Israël et que la ville de Johannesburg est une amie d’Israël ».Lire la suite sur israelvalley.com