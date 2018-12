Good News. Brésil et Israël signent un accord d’innovation.

L’Autorité israélienne en charge des innovations et l’Agence brésilienne pour les Innovations et la Recherche Industrielle ont annoncé lundi l’établissement d’un nouveau partenariat.

Les deux parties ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à renforcer les capacités et la compétitivité des deux pays en favorisant la coopération dans les innovations technologiques et le développement et la recherche industrielle.