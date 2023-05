Gilles-William Goldnadel: “L’extrême gauche croyait disqualifier Israël, c’est elle qui s’est déshonorée”

L’Assemblée nationale a rejeté, jeudi 4 mai, une résolution communiste dénonçant un “régime d’apartheid” en Israël, résolution qui avait reçu le soutien des députés Insoumis et écologistes. En voulant ainsi disqualifier l’État juif, l’extrême gauche a révélé son antisémitisme et son clientélisme, analyse l’avocat et essayiste.

Ainsi, la proposition communiste, votée également par La France insoumise, d’associer l’État d’Israël à l’apartheid aura été sèchement repoussée par une Assemblée nationale, pour une fois plus unie et moins cacophonique.Lire la suite sur tribunejuive.info