Une gigantesque et 4ième tour Azrieli pour Tel-Aviv  

Au commencement, furent les trois célèbres tours Azrieli reconnaissables à leurs formes géométriques. Visibles d’à peu près partout à Tel-Aviv, elles jouxtent le périphérique d’accès à la ville non moins célèbre pour ses embouteillages à répétition : l’Ayalon.

Devenues le symbole de Tel-Aviv, les 3 gratte-ciel vont prochainement accueillir une petite sœur. « Petite », façon de parler car la dernière venue va toutes les surpasser ! Elle est actuellement construite en lieu et place de l’ancien bâtiment du Yediot Aharonot, racheté par le groupe en 2013, pour un coût de 374 millions de shekels. Soit à moins de 50 mètres du site actuel.

Prévue pour s’élever dans le ciel de la ville blanche à une hauteur de 255 mètres, elle atteindra allègrement les 337 mètres pour 90 étages. C’est presque le double des tours actuelles (voir descriptif ci-dessous). dernier « détail d’importance, sa forme: une ellipse !

Les tours Azrieli aujourd’hui :

La tour circulaire, la plus grande, mesure 195 m et sa construction a débuté en 1996. La tour compte 49 étages, ce qui en fait le plus haut bâtiment de la ville de Tel Aviv et le second plus grand d’Israël, après la Tour Moshe Aviv à Ramat Gan construit en 2001. Le 48e étage abrite le bureau personnel de M. Azrieli et le dernier étage a une terrasse d’observation à l’intérieur et un restaurant haut de gamme. Chaque étage de la tour circulaire a une aire de 1 520 m2 et un diamètre de 44 m.

La tour triangulaire a une hauteur de 179 m et sa construction s’est achevée en 1999. Elle compte 46 étages et son plus grand occupant est Bezeq, l’opérateur de télécommunications national israélien, qui occupe 13 étages.

La tour carrée a été achevée en juin 2007, elle compte 42 étages et s’élève à 164 m. Sa construction a été arrêtée en 1998 en raison de désaccords sur le plan d’urbanisme et a repris en 2006.