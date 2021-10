Gideon Saar présente son texte de loi anti-Netanyahou

La machine qui entend empêcher Binyamin Netanyahou de revenir au pouvoir est en marche. Le ministre de la Justice Gideon Saar, obsédé par sa haine de l’ancien Premier ministre a rendu public un résumé du texte de loi qui entend priver un homme politique qui est sous le coup d’une inculpation pénale pouvant entraîner une peine de prison d’au moins trois ans, d’être chargé de former un gouvernement. Il ne pourra pas être nommé Premier ministre par rotation non plus. Cette loi, si elle est adoptée prendra déjà effet pour la 25e Knesset, la prochaine.Lire la suite sur lphinfo.com