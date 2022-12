Gérard Kleczewski. Un article le montre: l’administration Biden ne comprend rien à l’antisémitisme

A propos de la haine d’Israël et des Juifs, j’ai écrit récemment dans ces colonnes un article sur la manière dont elle s’exerce de façon si proche dans deux quotidiens de référence, en France et aux Etats-Unis : Le Monde et le New York Times (1). Dans la foulée de la lecture d’un livre et d’une conférence sous l’égide de l’association Shibboleth, j’ai aussi écrit sur le phénomène Woke, qui s’exerce aux Etats-Unis comme en France (2).

Dans ce contexte, il m’apparait de plus en plus légitime de considérer que les mauvaises pulsions antisémites et antisionistes, ici comme de l’autre côté de l’Atlantique, sont sœurs jumelles.

De quoi remettre en cause (un peu) la théorie d’une virulence particulière en France de cette double haine, qui n’en fait qu’une, du seul fait que notre pays accueille sur son sol à la fois la plus grande communauté juive d’Europe (nettement moins de 1% de la population toutefois) et la plus grande communauté musulmane du monde occidental. Lire la suite sur tribunejuive.info