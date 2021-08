Génie de la BD, René Goscinny et Israël. « Astérix, inspiré du martyr juif ? ».

Si vous étiez du côté de Cannes cet été 2021, vous avez certainement pu admirer au Palais des Festivals et des congrès une exposition tout à fait inédite : Goscinny et le Cinema ! Un coup de projecteur sur le travail de l’exceptionnel René Goscinny, créateur du mystique Astérix, mais qui a aussi accompagné les aventures de Lucky Luke ou celle du Petit Nicolas. Depuis les années 50, l’homme de l’ombre nourrit l’imaginaire des français… et bien au delà !Lire la suite sur israelvalley.com