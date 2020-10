Génial: la balle israélienne qui éteint le feu

(Vidéo) Ce système très ingénieux a été conçu par une société israélienne du nom de Elide Fire Ball Co. et son principe est très simple. En effet, il s’agit d’une simple balle qui est capable d’éteindre n’importe quel feu en la lançant directement dans les flammes. Il suffit ensuite d’attendre seulement 3 secondes avant que celle-ci n’explose et éteigne le feu.

Comme vous le savez, il est en général déconseillé de jeter de l’eau sur un feu, mais plutôt de l’étouffer avec du sable ou une couverture. Et c’est selon ce principe que fonctionne cette balle. Lors de son explosion celle-ci dégage un énorme nuage de fumée qui fait disparaître instantanément le feu. La balle contiendrait un mélange de plusieurs produits équivalents à ce que l’on pourrait retrouver dans un extincteur.

Il est aussi possible d’utiliser cette balle comme moyen de précaution tels un système d’alarme incendie puisque celle-ci peut s’enclencher automatiquement dans le cas où un incendie se déclarerait dans une des pièces de votre maison. Cet extincteur nouvelle génération présente plusieurs avantages notables en comparaison des systèmes classiques. Il est très léger, respectueux de l’environnement et peu s’enclencher tout seul.

À l’avenir, cette petite balle pourrait faciliter la vie de nos pompiers de façon significative et sauver plus d’une vie. Vous pourriez donc de plus en plus apercevoir nos soldats du feu armés de ces petits ballons.