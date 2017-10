Généreux ou lamentable ? Nouvelle distribution de billets de 100 dollars au Kotel

Pour la seconde fois en un an, un milliardaire juif chilien s’est rendu au mur occidental à Jérusalem. Il s’est mêlé à la foule, nombreuse en cette période de fêtes juive puis à sorti un sachet. Il s’est mis à distribuer des billets de 100 dollars tout en chantant et en demandant à la foule de chanter avec lui.

Rapidement, des dizaines de personnes ont afflué et l’ont encerclé, réclamant leur part du butin. Le milliardaire semble avoir passé un bon moment…et oublié dans le même temps que l’aide financière doit être fournie aux nécessiteux uniquement et en toute discrétion. Qui plus est, à quelques mètres de l’emplacement des deux Temples juifs…