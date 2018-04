General Electric et Roche en Israël ? Un nouveau centre de recherche en vue.

General Electric et la société pharmaceutique basée à Bâle, F. Hoffmann-La Roche AG, envisagent d’ouvrir une filiale commune qui exploitera un centre de recherche et de développement, situé en Israël ou en Finlande.

Comme une première façon d’examiner les options et les opportunités, les deux sociétés ont des discussions avec le bras d’investissement de l’innovation du gouvernement israélien. Les discussions ont porté sur les taxes locales et les avantages possibles du gouvernement, mais les deux sociétés envisagent également d’ouvrir le centre en Finlande et non en Israël. Lire la suite sur israelvalley.com