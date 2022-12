Gene Simmons, le chanteur mythique de Kiss né à Haïfa se dévoile

Ma mère est la personne la plus sage que j’ai rencontrée. Elle a survécu à un camp de concentration Nazi à quatorze ans alors que toute sa famille a été tuée. Elle affirme que « tous les jours passés sur Terre sont de bonnes journées et qu’il faut viser les étoiles. Tant que personne n’essaye de vous tuer, qu’est-ce que vous avez à perdre ? Vous ne pouvez pas échouer », et elle a raison…..Entretien.

Gene Simmons, de son vrai nom Chaim Witz, ou encore Eugene Klein, est un bassiste, guitariste, chanteur, auteur-compositeur et acteur israélo-américain, né le 25 août 1949 à Haïfa, en Israël. Il est connu pour être le bassiste et l’un des chanteurs du groupe de hard rock Kiss.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu durant votre carrière avec Kiss ?

Ma mère est la personne la plus sage que j’ai rencontrée. Elle a survécu à un camp de concentration Nazi à quatorze ans alors que toute sa famille a été tuée. Elle affirme que « tous les jours passés sur Terre sont de bonnes journées et qu’il faut viser les étoiles. Tant que personne n’essaye de vous tuer, qu’est-ce que vous avez à perdre ? Vous ne pouvez pas échouer », et elle a raison.

Elle m’a aussi appris que le succès de Kiss n’était que temporaire. Elle ne comprend toujours pas qui me paie et pourquoi j’ai autant d’argent.

Ma mère n’arrive pas à comprendre. Quand je lui ai montré le premier chèque de dix millions de dollars que j’ai gagné, elle ne savait pas ce que représentaient dix millions de dollars ou si c’était 10 000 ou 100 000 dollars. Elle a regardé le montant, a vu un grand nombre et m’a dit « c’est merveilleux, qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? ».

Elle a raison. Vous détrônez quelqu’un, vous êtes le champion du monde, c’est super. OK, maintenant qu’est-ce que vous allez faire ? Vous rasseoir ? Remonter sur le ring et continuer à faire battre votre cœur tant que vous êtes vivant ? Utilisez-le ou perdez-le. Ma mère m’a appris cette éthique du travail.

A part votre mère qui est votre héros ?

Albert Einstein. Il n’avait pas de bons résultats à l’école, c’était un coureur de jupons attiré par toutes les femmes, même s’il avait des enfants et une famille. C’était quelqu’un de singulier.

Il avait cette facilité extraordinaire de penser à des choses auxquelles les êtres humains n’avaient jamais pensé avant. Sans Einstein, les japonais et les allemands auraient gagné la seconde Guerre Mondiale.

Dieu merci, Hitler a été assez bête pour expulser Einstein et des personnes comme lui du pays.

Ce qui est intéressant, c’est que le berceau de la haine au XXe siècle, c’était l’Allemagne. Deux fois. Malgré tout, les grands esprits de ce monde viennent tous d’Allemagne. Ils étaient tous juifs. Karl Marx, Freud, Einstein…ils venaient tous de là-bas. Je trouve ça ironique, conclu le chanteur de Kiss.

Source Rolling Stone