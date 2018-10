“Gaza, une jeunesse estropiée” : la cinglante réponse du Consistoire à France 2

Le Consistoire, la plus ancienne et représentative des institutions juives de France, a accusé jeudi l’émission “Envoyé Spécial” de diffuser jeudi soir un reportage, “Gaza, une jeunesse estropiée”, “très engagé à la limite de la partialité, sans autre grille de lecture possible pour le téléspectateur que la condamnation pure et simple”.

“Vous n’êtes évidemment pas sans connaître le lien étroit existant entre la résurgence de l’antisémitisme en France et la détestation d’Israël, alimentée par de tels programmes”, a mis en garde le président du Consistoire, Joël Mergui, dans un courrier adressé à la direction de France 2.Lire la suite sur lemondejuif.info