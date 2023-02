Gaza: riposte de Tsahal aux attaques à la roquette du Hamas

Cette nuit, les FDI ont attaqué avec des avions de combat plusieurs cibles dans le centre entourant Gaza ; un site de production et de stockage de matières premières chimiques utilisées par le système de production de roquettes de l’organisation terroriste Hamas, ainsi qu’un site de production de armes – c’est ce qu’a dit le porte-parole de Tsahal. « Cette attaque constitue une atteinte importante à la capacité du Hamas à se renforcer et à s’armer. L’organisation terroriste Hamas porte la responsabilité de ce qui se passe dans la bande de Gaza et c’est elle qui paiera le prix des violations de la sécurité contre l’État d’Israël, « Lire la suite sur jforum.fr