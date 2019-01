A l’appel du Hamas, quelque cinq-mille Arabes de Gaza sont venus provoquer les soldats de Tsahal en deux endroits le long de la clôture de sécurité. Ils ont brûlé des pneus, lancé des pierres et des engins piégés et tenté de sectionner la clôture. Les soldats ont parfois dû ouvrir le feu et deux émeutiers ont été blessés aux jambes.Lire la suite sur lphinfo.com