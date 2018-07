Gaza :  l’ONU se réveillerait-elle ?© Vidéo

Gaza : l’ONU se réveillerait-elle ?

Il y a plus de de trois mois que la frontière internationalement reconnue entre la Bande de Gaza et Israël est le théâtre de violentes émeutes marquées par des tentatives répétées de détruire la barrière de sécurité. Des tentatives présentées initialement par une bienveillante presse internationale comme de paisibles démonstrations au cours desquels une foule bon enfant venait protester contre une occupation – purement imaginaire, Israël s'étant intégralement retiré de Gaza en 2005 – et amorcer une pacifique « marche du retour » pour déferler à l'intérieur de l'Etat juif. Une situation inédite pour l'armée israélienne. Il n'était pas concevable de laisser des dizaines de milliers de Gazaouis détruire la barrière et envahir le pays mais comment les arrêter ? En dernière analyse il a fallu ouvrir le feu.