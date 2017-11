Gaza: les terroristes ne respectent même pas leurs propres morts

Si les terroristes arabes palestiniens affirment régulièrement qu’ils aiment plus la mort que les Juifs n’aiment la vie, on constate également que leur volonté de nuire à Israël dépasse le respect qu’ils devraient avoir envers leurs propres morts.

Le Hamas vient d’opposer une fin de non-recevoir à la demande israélienne concernant la recherche des terroristes disparus dans la destruction du tunnel par Tsahal. L’un des principaux responsables du Hamas à Gaza, Mahmoud A-Zahar a déclaré que son organisation rejette catégoriquement le « deal » proposé par Tsahal: recherche des terroristes disparus en échange de progrès significatifs dans le processus de restitution des dépouilles des deux soldats Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d. Deux terroristes du Hamas et une dizaine appartenant au Jihad Islamique seraient encore enfouis sous les décombres du tunnel souterrain et sont considérés comme morts. Lire la suite sur jforum.fr