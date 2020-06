Gaza : Le prêcheur de l’Islam, Trump et les fils de Sion

Dans un sermon diffusé sur Palestine Today TV, Taher al-Lulu prie pour que les flammes qui engloutissent les Américains brûlent les États-Unis, les «fils de Sion» et les «hypocrites» qui ont «abandonné la Palestine».

L’Amérique est le « plus grand Satan » et le président américain Donald Trump est humilié par la plus petite des créatures d’Allah, c’est-à-dire le coronavirus, selon le prêcheur islamique basé à Gaza, Taher al-Lulu.

Dans un sermon du vendredi qui a été diffusé sur Palestine Today TV (Gaza / Liban) le 12 juin, al-Lulu a déclaré que selon le prophète Mahomet, les martyrs se verraient pardonner leurs péchés en versant leur première goutte de sang et recevront un couronne d’honneur. En outre, ils épouseront 72 vierges aux yeux noirs.

Les martyrs pourraient également plaider devant Allah au nom de 70 de leurs proches et seraient épargnés, entre autres, des tourments de la tombe, a déclaré le religieux.

Citant le Coran, al-Lulu a déclaré que « les juifs et les polythéistes » étaient les plus hostiles envers les musulmans. Il a prié pour que les « flammes » qui engloutissent actuellement l’Amérique, brûlent les États-Unis, les « fils de Sion », « et les » hypocrites et lâches « qui ont abandonné la Palestine dans sa confrontation avec la » conspiration mondiale « .