Gaza: l’AFP évince les victimes israéliennes (InfoEquitable)

Un secouriste de Gaza et une personne âgée d’Ashkelon sont tous deux morts des suites de blessures subies durant les violences de mai dernier.

L’AFP a diffusé un article sur le premier cas et complètement ignoré le second. Les victimes israéliennes, auparavant dénombrées, ne figurent d’ailleurs plus au décompte de la dernière dépêche. Double standard ? InfoEquitable a écrit à l’AFP pour que le décès de Rivka Jamil soit pris en compte.