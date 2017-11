Gaza : la France permet au Hamas d’économiser 900 000 euros pour acheter des armes

La France a accordé une contribution de 900 000 euros au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) en charge de la Bande de Gaza.

“Le PAM est reconnaissant envers la France pour son soutien continu et indéfectible à notre action et auprès du peuple palestinien”, a déclaré la représentante du PAM et Directrice de pays en Palestine, Daniela Owen.

“Dans le cadre des efforts de la France pour améliorer la sécurité alimentaire des Palestiniens les plus vulnérables, en particulier à Gaza, nous sommes ravis d’avoir le PAM comme partenaire”, a déclaré Pierre Cochard, Consul général de France à Jérusalem. Lire la suite sur lemondejuif.info