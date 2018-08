Gaza : la France appelle Israël à la retenue, et pendant ce temps là, l’Arabie saoudite massacre des enfants avec des armes françaises

La France a condamné jeudi les tirs de roquettes lancés à partir de la Bande de Gaza mais a appelé Israël à la retenue.

“La France déplore l’escalade de violence entre Israël et la bande de Gaza. Elle condamne les tirs de roquettes vers Israël et souhaite que la retenue prévale et que le cessez-le-feu soit respecté par toutes les parties, afin d’éviter de nouvelles victimes civiles. Ces événements soulignent l’urgence d’œuvrer à la recherche d’une solution politique durable pour Gaza et d’apporter une réponse effective à la crise humanitaire qui frappe la population palestinienne”, a déclaré la diplomatie française dans un communiqué.Lire la suite sur lemondejuif.info