Gaza: coups de semonce israéliens contre des lanceurs palestiniens de cerfs-volants

Un véhicule a également été visé par un tir d’avertissement supplémentaire sans faire de victime, a-t-elle ajouté.

"L'armée israélienne considère l'utilisation de ballons et de bombes incendiaires comme un acte grave et répréhensible, et met tous les moyens en oeuvre pour empêcher leur utilisation", a réitéré l'armée.