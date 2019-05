Gaya Bertel est sous officier dans Tsahal. Son grand-père était membre du parti nazi.

Gaya Bertele, 20 ans, aujourd’hui sous-officier dans Tsahal, a une histoire familiale assez particulière. Son grand-père paternel Yohann Bertele était membre du parti nazi et occupait un poste au sein de l’organigramme. « Jusqu’au jour de sa mort il n’a jamais émis le moindre regret sur ce qu’il fut ni sur ce qu’ont fait les nazis », indique-t-elle. Elle rajoute qu’il aurait été horrifié d’apprendre que son fils s’est converti au judaïsme et que sa petite-fille vit en Israël et sert dans l’armée.Lire la suite sur israelvalley.com