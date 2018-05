Gare Centrale (Tel-Aviv). Le Royaume des sans-abris. Ils viennent du Nigeria, Ghana, Soudan, …

L’endroit est le plus insalubre de Tel-Aviv et accueille la prostitution, les trafiquants de drogue, les sans-abris et les clandestins. Mais bien que le quartier soit délabré, sa proximité avec le quartier financier de Tel Aviv lui donne un réel potentiel immobilier.Selon un site sur Tel-Aviv : « En googlant « Tahana Merkazit Tel Aviv », le premier résultat de la recherche est « Les 10 lieux à éviter en Israël ». Tout un programme… En effet, la gare de bus de Tel Aviv n’est pas le lieu le plus safe du monde : plusieurs meurtres et viols y ont été recensés dans les dernières années. La gare de bus de Tel Aviv est laide, bruyante, et bouillonnante de vie. Lire la suite sur israelvalley.com