Vous venez d’acheter une maison? Mazal Tov. Il ne vous reste plus qu’à y poser les Mezouzot. Encore faudrait-il qu’elles soient cachères quand on sait qu’en Israël, 50% du marché fait l’objet de contrefaçons et trafics douteux. Face à ce phénomène alertant, nous sommes partis interroger le Rav Arié Abergel, responsable du « Mahon Hastam », […]