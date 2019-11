Gantz réussira-t-il à former un gouvernement minoritaire de transition?

Cette semaine sera prépondérante pour l’avenir politique d’Israël. Pour éviter un troisième tour d’élection, Benny Gantz a décidé de former un gouvernement minoritaire s’il ne parvenait pas à un accord sur un gouvernement d’union. C’est la panique dans le camp Netanyahou, les dirigeants du bloc de droite se réuniront ce dimanche matin à 11h45 au bureau du Premier ministre et un congrès du Likoud aura lieu à l’Expo de Tel Aviv ce soir à 18h00. Mais c’est quoi un gouvernement minoritaire et que se passera-t-il si Gantz ne parvient pas à former la coalition, Netanyahou a-t-il encore une chance? Lire la suite sur tel-avivre.com