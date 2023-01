Gantz propose à Netanyahou de créer une équipe de travail commune

Après l’annonce des grandes lignes de la réforme du système judiciaire par Yariv Levin, l’opposition se dresse contre ce projet.

Alors que Yaïr Lapid a choisi de partir en week-end à Paris avec son épouse, Benny Gantz commence à agir. Lors de son intervention ce matin (jeudi) à la »journée annuelle de la démocratie » de l’université Reichman, il a attaqué la réforme du gouvernement: »Si en Israël, il existe une loi de contournement de la Cour Suprême avec une majorité de 61 députés, si les conseillers juridiques deviennent subordonnés aux politiciens et non à la loi, si les juges sont choisis par une majorité politique et lui sont dépendants, le chateau va s’effondrer. La ligne rouge sera franchie et Israël deviendra une démocratie creuse. L’heure est grave. Netanyahou doit choisir entre le dialogue ou l’affrontement. S’il veut balayer les règles du jeu ou préserver l’Etat d’Israël. Nous combattrons cette proposition dont le but est de transformer Israël en une démocratie creuse et annuler les valeurs de la Déclaration d’Indépendance ». Lire la suite sur lphinfo.com