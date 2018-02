Gal Gadot « jaunisée » dans un prochain épisode des Simpsons!

Ça faisait tellement longtemps qu’on avait pas entendu parler d’elle ! L’actrice israélienne Gal Gadot poursuit sa conquête du monde en révélant aujourd’hui qu’elle apparaîtrait bientôt en caméo dans la série télévisée animée « The Simpsons ». La star, connu principalement pour sa représentation magistrale au cinéma de l’héroïne guerrière « Wonder Woman », avait depuis participé également à des épisodes de la célèbre émission comique « Saturday Night Live », une des plus anciennes émissions de télévision américaine diffusée depuis plus de 40 ans. Lire la suite sur tel-avivre.com