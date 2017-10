Gagny : une professeure giflée, Blanquer se dit « scandalisé »

« J’en ai été profondément scandalisé ». « Je lui ai parlé au téléphone, c’est une femme très digne et elle a eu la réaction la plus remarquable qui soit », a dit le ministre sur BFMTV. « J’ai vu tout cela et j’en ai été profondément scandalisé », a-t-il ajouté. Les faits ont eu lieu le 4 octobre au lycée professionnel Jean-Baptiste Clément. Selon les premiers éléments, un élève de 16 ans a giflé la professeure au motif qu’elle avait fait tomber son téléphone portable qu’elle venait de lui confisquer, a expliqué une source proche de l’affaire. Lire la suite sur jforum.fr