Gad Elmaleh est l’heureux papa de deux garçons: Noé et Raphaël. Et alors que ses deux fils ont plus de dix ans d’écart, l’humoriste confie dans l’émission Hors-piste de France Inter le dimanche 23 janvier 2022 ne pas avoir été le même père pour ses enfants.Lire la suite sur jforum.fr