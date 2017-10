Futur d’Israël. Tsahal prépare le lancement d’un hélicoptère sans pilote.

Le MAFAT est l’acronyme qui représente l’administration du ministère de la Défense pour le développement des armes et des infrastructures technologiques. Cet organisme similaire au DARPA (1) s’est associé à Israel Aerospace Industries pour développer un hélicoptère sans pilote capable de transporter des charges utiles pour des besoins logistiques et de voler à 150 km/h, utilisant un moteur à combustion interne.

Au moins 500 officiers et civils sont employés directement par le MAFAT, qui dispose d’un budget annuel de plus de 250 millions d’euros. Cet organisme participe aussi au financement des salaires de 2 000 chercheurs et employés dans l’enseignement supérieur et différentes entreprises d’armement.