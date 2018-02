Frédéric de Gombert, PDG d’Akeneo (France), heureux de son achat en Israël.

Le français Akeneo achète la start-up israélienne Sigmento

Akeneo, société française de Product Information Management, a annoncé avoir acquis Sigmento, une start-up israélienne qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour aider les vendeurs en ligne à mieux décrire leurs produits, rapporte le site d’actualités The Times of Israel. Sigmento a été fondée en 2015 par Izzy Cohen, Yoav Maor et Yonatan Maor. Lire la suite sur israelvalley.com