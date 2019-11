François Berléand était invité samedi dans Culture où il est revenu sur son histoire et ses origines juives.

Alors qu'il est né d'une mère catholique et d'un père juif, il a été élevé dans une famille athée et respectueuse de la diversité religieuse, mais il dit toutefois se sentir plus proche du judaïsme.