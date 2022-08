François Berléand : « j’ai failli m’engager dans Tsahal »

François Berléand est né d’une mère catholique et d’un père juif. Il a été élevé dans une famille athée et respectueuse de la diversité religieuse, mais il dit toutefois se sentir plus proche du judaïsme.

François Berléand : « Pour moi, j’étais plus juif que catholique. Quand j’avais 15 ans en 1967, je suis allé à l’ambassade d’Israël pour m’engager dans les forces israéliennes (…) J’ai été très marqué par la religion juive mais au plus fort. Pour moi, je préfère être David que Goliath ».

Il a également expliqué sur I24 news qu’il a fait l’objet de plusieurs attaques antisémites sur les réseaux sociaux pendant la période d’intenses protestations des « Gilets jaunes ». Mais n’a pas souhaité porter plainte, n’étant pas intéressé par « ces gens qui distillent de la haine sans arrêt ».

« Je suis aussi Juif que Catholique. Je me sens plus juif mais peut-être qu’en face de Juifs, je vais me sentir Catholique. En tout cas en face de Catholiques je me sens Juifs – je le dis tout de suite pour qu’il n’y ait pas de réflexions antisémites – et avec des Juifs je me sens bien parce que c’est comme ça… Après il y a des gens détestables partout », a-t-il encore expliqué.

Retour aux sources

Dans « Retour aux sources », une émission présentée par Marie Drucker sur France 2 en 2016, il se confie sur son enfance. Une enfance bercée de non-dit de la part de son père. « J’ai voulu tenter cette aventure pour la bonne raison qu’il n’y a jamais eu de transmission chez moi du côté paternel », contrairement au côté maternel, rapporte François Berléand lors d’une interview sur France 2.

« Du côté paternel c’était un manque total, parce que notre père ne parlait pas ». François Berléand témoigne qu’à la mort de son père, sa famille s’est retrouvée avec un grand vide lorsqu’elle a voulu se renseigner sur leurs origines. Berléand rapporte une phrase de son père qui constitue les informations qu’il avait sur ses grand-parents. « Quand j’ai décidé d’être acteur, c’est la seule fois où mon père m’a véritablement parlé, (…). Il m’a dit tu reprends le flambeau ».

Sa grand-mère était comédienne et son grand-père était comédien. L’émission est un véritable « jeu de piste généalogique ». A cette occasion, pour la première fois, l’acteur populaire français, a découvert un portrait de son grand-père paternel ainsi que son nom, Moïse Berliand et non pas Berléand.

Grâce à cette émission, François Berléand confesse avoir vécu l’un des moments les plus bouleversants de sa vie. Il est surpris qu’avec si peu d’éléments qu’il avait sur son grand-père il ait pu retrouver un très grand nombre d’informations.

« C’est tellement bouleversant. Avec aussi peu d’éléments, avoir trouvé autant de choses […] J’ai vécu l’un des moments les plus forts de ma vie ». François Berléand rapporte être le fruit d’une génération à laquelle il a été difficile de transmettre car le passé était trop lourd du fait de la guerre. Le grand-père de François Berléand est mort en déportation.