Franco-ivoirienne et pilote de l’armée de l’air israélienne

Devenue l’une des dizaines de femmes à obtenir le diplôme de pilote de l’armée de l’air israélienne, le lieutenant T se met au service de Tsahal pour la défense d’Israël. La jeune femme a grandi à Jérusalem et étudié dans une école pour filles. Tandis que de nombreuses femmes religieuses optent pour d’autres formes de service national après le lycée, le lieutenant T. n’a jamais envisagé autre chose que l’armée.

Quand je serai grande, je serai pilote dans Tsahal. « Je suis une fille, et lui c’est un garçon – mais cela n’a pas d’importance, nous avons tous les deux la même volonté d’être les meilleurs dans ce que nous faisons, et c’est ce qui compte », a-t-elle déclaré récemment dans un entretien sur la chaîne israélienne.

Celle qui aime les défis note qu’il est important pour elle d’être dans un endroit qui ne la convient pas, « Je ne suis pas la femme religieuse classique à laquelle vous pensez. Pour moi la religion, ce n’est pas tout », affirme-t-elle. Et d’ajouter que « ce qui compte vraiment, ce n’est pas ma différence, mais mon professionnalisme, comment je suis dans le cockpit, comment je travaille avec une équipe », souligne-t-elle.

L’écrasante majorité des reste cependant des hommes. Notons que la jeune dame est une mère célibataire et très pieuse, le Lieutenant T détient certainement le secret de la réussite de cette pionnière dont la trajectoire devrait faire des émules pour les descendants d’immigrés en Israël.

Elle fait en outre la fierté du Corps qu’elle intègre car en plus d’être une femme, elle a un teint plus foncé qui change un peu des peaux blanches habituellement visibles dans ce corps.

Source: Afrique Matin