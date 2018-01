France-Chine, pour aider les enfants d’Israël

Les membres de l’association caritative Haï Bahem, ont eu l’idée géniale de sublimer les dons et l’aide de ses donateurs. Pour pouvoir soulager encore plus de familles défavorisées en Israël, ils se sont tournés vers la Chine, directement là où il y a un large choix, toutes les qualités et à des prix favorisant le budget de l’association.

Pour venir en aide aux familles nécessiteuses et aux enfants, à l’instar du gouvernement israélien et de son Premier ministre, une petite association a eu l’idée géniale de développer ses relations avec l’Asie. Là où tout se trouve, ou presque et pour pas cher. En l’occurrence, la Chine.

Certains veulent leur part. Non qu’ils soient des commerçants ou des Businessmen, mais ils savent faire un calcul simple et acheter avantageusement. Cette part, ils la désirent pour en faire profiter les autres. Leur « business » est dans un tout autre domaine.

Le réseau français…et chinois

Son directeur, Haïm Bismuth, fort de son expérience et entouré de fidèles amis, a pu impliquer son réseau de connaissances françaises et chinoises. Cet hiver, lors de l’opération annuelle « Hiver Chaud », où sont distribués, vêtements, anoraks et chaussures, Haïm et ses amis dévoués, ont pu distribuer b »h, 500 anoraks et 1000 paires de chaussures (!) depuis Afoula dans le nord, jusqu’à Dimona et Yérouham dans le sud.

Cette fraternelle collaboration israélo-franco-chinoise a été fructueuse, très fructueuse. Et à Pessah ils ont décidé de remettre ça.

L’hiver sera donc doublement chaud pour 500 enfants israéliens et leurs bienfaiteurs, car chaud aussi dans les cœurs.

L’association Haï Bahem, ne se contente pas seulement de ça. Retrouvez les sur leur site web. Ils vous diront combien il est bon de faire le bien, et aussi que les dons sont reconnus par les impôts en France et en Israël. Alors? Qu’attendez-vous?

www.haibahem.org