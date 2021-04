Fou ! A Hadera, les baigneurs caressent des requins

Les requins arrivent – n’ayez pas peur ! Pendant les périodes où l’eau est relativement fraiche, entre novembre et avril, les requins se rassemblent près des rives de Hadera. Les observer est déjà devenu une véritable attraction. D’ailleurs, il semble que les prédateurs marins n’aient plus vraiment peur d’approcher les humains.

«Ils sont passés entre mes jambes», raconte un baigneur venu observer les requins avec sa famille. « Ce sera comme un zoo pour enfants avec les requins. Je suis un pêcheur amateur – ils viennent ici depuis 8 ans, mais cette fois je suis venu avec ma femme et mes enfants pour leur montrer. »

Suite à l’intérêt suscité par les requins, l’Autorité de la nature et des parcs ainsi que l’Autorité de plongée ont émis un avertissement au public contre la plongée avec les requins et leur approche. Les autorités ont également mis en garde contre le fait de les alimenter.

Un comportement imprévisible

Les autorités expliquent que la rencontre avec les requins est imprévisible ou contrôlée et avertissent qu’il existe un danger pour les plongeurs amateurs et même professionnels. Même ceux qui nourrissent les requins et ne se tiennent pas à distance d’eux sont en danger. Les autorités ont également mis en garde contre les forts courants et les tourbillons dans la région, qui pourraient mettre en danger la vie des visiteurs.

Il est important de se rappeler que le requin est en voie de disparition et qu’il est donc défini comme une valeur naturelle protégée. Pour cette raison, toute tentative de lui faire du mal, de le harceler, de le nourrir, etc. est considérée comme une violation de la loi et un acte criminel. Les autorités ont également souligné que la zone proche de la centrale électrique de Hadera est interdite à la baignade.