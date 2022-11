Formation du gouvernement: les négociations au point mort

Au lendemain des élections et après la victoire sans appel du camp de droite, les responsables politiques des partis de la future coalition avaient assuré vouloir boucler les négociations pour la formation du gouvernement en deux semaines. L’idée était de prêter serment le lendemain de la séance inaugurale de la 25e Knesset, soit aujourd’hui (mercredi) et ce, afin de mettre un terme le plus rapidement possible au mandat du gouvernement sortant. Lire la suite sur lphinfo.com