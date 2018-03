Forces terrestres : un rôle accru dans la prochaine guerre©

Le commandement des forces terrestres de Tsahal a développé de nouveaux systèmes d’armement qui refaçonneront le champ de bataille de l’infanterie, du corps des blindés, des unités de combat et des forces d’artillerie, alors que les troupes devraient affronter une nouvelle série de menaces terrestres, souterraines et aériennes.

Le Commandement a révélé cette semaine un certain nombre de nouvelles armes qui sont déjà intégrées dans les unités avancées de Tsahal, et d'autres qui seront encore en développement et qui seront intégrées progressivement, dans les années à venir.