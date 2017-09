Forbes Israël vient de publier sa liste des 100 personnes les plus riches d’Israël

Comme les deux années précédentes, les 100 personnes les plus riche d’Israël sont toutes milliardaires, cependant, c’est la première fois qu’en additionnant toutes ces fortunes, on arrive à des trillions. Pour la petite info, c’est un Franco-Israélien qui arrive en tête, devinez qui ? ……Détails……..

Les dix premiers de la liste sont des personnalités issues de l’industrie et de la finance mais aussi des créateurs de startup dans les nouvelles technologies.

Certains sont des vétérans, comme les fondateurs de CheckPoint, Teddy Sagi, et certains sont relativement nouveaux, comme le fondateur de Wework, Adam Neumann.

Après avoir été évincé l’année dernière par Eyal Ofer, Patrick Drahi est de nouveau l’homme le plus riche d’Israël.