Football : l’israélien Idan Ofer augmente ses parts dans le célèbre club de l’Atlético Madrid.

Par Elie Kaplan – L’Atlético de Madrid est un club bien connu des fans de football puisqu’elle est la seule équipe espagnole à pouvoir rivaliser avec les deux mastodontes que sont le FC Barcelone et le Real Madrid. Deux fois finalistes malheureux de la Ligue des Champions ces dernières années, en 2014 et 2016, et champions d’Espagne en 2014, il s’agit du deuxième plus grand club de la capitale espagnole derrière le Real Madrid qui ont en outre été leurs bourreaux sur la scène européenne lors de leurs deux dernières finales. Ce que les passionnés savent peut-être moins, c’est qu’un israélien du nom d’Idan Ofer est au capital de cette équipe et qu’il vient d’augmenter ses parts. Lire la suite sur israelvalley.com