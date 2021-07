Football : les meilleurs matchs d’Israël contre la France

Entre la Coupe du monde et l’Euro, les grands événements internationaux de football donnent l’opportunité à des équipes du monde entier de se rencontrer. Ces championnats peuvent même révéler des équipes nationales peu connues qui dévoilent leurs talents sur le terrain. C’est notamment le cas de l’équipe israélienne, qui a affronté l’équipe de France a plusieurs reprises lors de ces championnats internationaux. Revenons donc sur les meilleurs matchs qui ont eu lieu entre ces deux équipes. Lorsque les Blancs et Bleu affrontent les Bleus, le résultat est parfois étonnant !

Tout premier match : 27 janvier 1988

Commençons par le commencement. L’équipe de foot israélienne a joué pour la première fois contre la France le 27 janvier 1988. La rencontre s’est déroulée à domicile, lors d’un match amical à Tel-Aviv. Dans la convivialité et la bonne humeur, la rencontre s’est soldée par un match nul 1 – 1. Un résultat qui a permis de souligner l’aspect amical de ce premier affrontement.

Premiers matchs de qualification : 17 février et 13 octobre 1993

Passons maintenant aux premiers affrontements ayant présenté un réel enjeu : les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 1994. Ils ont eu lieu le 17 février et le 13 octobre 1993. Le premier s’est déroulé à Tel-Aviv, et les Bleus ont imposé une victoire écrasante aux Blancs et Bleu : 4 à 0. Mais lors du match retour au Parc des Princes à Paris, l’équipe israélienne a su redresser la barre en gagnant 3 à 2.

D’ailleurs, ce match a profondément marqué l’histoire des deux équipes. En effet, ce fut la seule et unique victoire d’Israël sur la France – une victoire largement méritée par les joueurs qui ont démontré tout leur talent sur le terrain. De son côté, également écrasée par la Bulgarie, l’équipe de France a elle aussi été éliminée et n’a pas pu participer à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

Plusieurs matchs nuls lors de qualifications

Continuant sur la lancée de leur première rencontre amicale, Israël et la France ont également fait plusieurs matchs nuls lors de qualifications. On pense notamment au match nul 0 – 0, lors des qualifications pour l’Euro 1996. Durant ce championnat, c’est finalement la France qui fut sélectionnée – et termina demi-finaliste aux côtés de l’Angleterre.

Même score pendant l’affrontement du 4 septembre 2004, pour les qualifications pour la Coupe du monde 2006. Enfin, le match retour fut la dernière rencontre en date pour les équipes israélienne et française. Le 29 mars 2005 à Tel-Aviv, il s’est également soldé par un match nul 1 – 1. Au final, la France a été qualifiée et a même terminé à la deuxième place du classement, derrière l’Italie.

Quand aura lieu la prochaine rencontre entre ces deux équipes ? Et que nous réservera-t-elle ? L’avenir nous le dira !