Football : Griezmann provoque un mini envahissement de terrain en Israël.

Un article de Guillaume Lenorman pour Israël Valley. L’Atlético de Madrid élargit de plus en plus sa présence sur la scène internationale et ce notamment, de par les conventions que le club signe avec des clubs d’autres pays, afin de contribuer à l’évolution de leurs jeunes prodiges. Il y a un an, un accord a été signé dans ce cadre avec le club d’Hapoel Beer Sheva pour constituer un centre de formation commun.

Cette semaine, les stars de l’Atlantico se sont rendus au Toto Jacob Turner Stadium, où ils ont pu en savoir plus sur le travail effectué au sein du centre où plus de 800 enfants sont inscrits dans le centre de formation du club israélien. Plusieurs d’entre eux ont même eu l’opportunité de se faire prendre en photo avec les stars ‘colchoneras’.Lire la suite sur israelvalley.com