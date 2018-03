Rien de mieux pour lancer la saison qu’un derby opposant le multiple champion Guangzhou Evergrande à l’autre club de la ville aux grandes ambitions. On s’attendait à un grand match, on a été servis. Tout a commencé par un coup de canon, une demi-volée exceptionnelle de la meilleure recrue de l’histoire de la CSL, Eran Zahavi…….Détails et vidéos……..