Food-Truck-Festival de Jérusalem : Rien que du bonheur !

Sans vous obliger à manger avec les doigts, sans vous contraindre à parcourir la moitié de la planète pour faire authentique, sans vous imposer des prix pharaoniques, à contrario pour un coût plus que raisonnable, offrez-vous grâce au « Food-Truck » des spécialités très chères de grands chefs connus et reconnus !

Le Food-Truck-Festival de Jérusalem, c’est la joie de partager un moment de détente rare. Un déjeuner sans « chichis » avec vos touts petits ou vos ados. Une sortie en famille beaucoup plus sympa que dans un vrai restaurant et ce, tous les mardis, mercredis et jeudis des mois de juillet-août si l’envie vous en prend !

Dans un cadre magnifique, face aux murs de Jérusalem, pour 25 ou 35 NIS, – rien à voir avec le prix que vous payez habituellement dans leur restaurant, les plats sont les mêmes si ce n’est que vous êtes servi dans une assiette en plastique avec des couverts assortis… Mais les enfants adorent !

Venez donc découvrir seuls, en famille ou entre amis l’un des restaurants qui participent à cette nouvelle édition 2019 dudit « Festival Food Truck », à savoir Station 9 – Angelica – Kedma – 1868 – Jaco’s street – Eucaliptus – Café Asia – Sushi Rehavia etc.

(Cachère ou pas ? Facile à vérifier sur le site de l’un ou l’autre des participants), chaque semaine, 4 nouveaux chefs se relaieront pour votre plus grand plaisir gustatif pendant qu’un concert de « musique live » vous réjouira l’ouïe lors de ce gigantesque pique-nique des plus décontractés.

A ne pas manquer !