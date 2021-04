Après l’agence Standard & Poor’s au mois de novembre et Moody’s au mois de décembre, la troisième grande agence internationale de notation financière et de crédit, Fitch, a maintenu la bonne note A+ accordée l’an passé à l’économie israélienne, en dépit de la crise due au Corona et du déficit budgétaire inhérent à la situation.Lire la suite sur israelvalley.com