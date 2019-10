Fin des auditions dans les « affaires Netanyahou »

Les auditions dans les divers dossiers liés au Premier ministre Binyamin Netanyahou se sont achevées lundi après quatre jours marathon. A leur sortie, les avocats du Premier ministre se sont montrés très confiants.

Me Amit Hadad a déclaré devant les micros: « Aujourd'hui, nous avons présenté nos arguments dans le dossier 1000. Nous nous sommes mesurés à chacune des accusations et avons montré que ce qui est écrit dans les actes d'accusation s'annule face à l'examen des faits. Nous espérons et escomptons qu'après ces quatre longs jours, tous les dossiers seront clos car c'est ainsi que cela doit être. Nos arguments sont pertinents. Nous attendons maintenant la décision du Conseiller juridique du gouvernement ».