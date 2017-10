La fin de l’éjaculation précoce grâce à un patch israélien relié au smartphone

Vivre heureux, épanoui et maîtriser sa virilité jusqu’à 120 ans, c’est désormais possible grâce à une découverte israélienne.

Cette nouvelle application est d’autant plus importante que les problèmes liés à l’éjaculation précoce ne concernent pas seulement la vie sexuelle masculine mais dégradent la vie intime du couple…

Et leur nombre est considérable si l’on s’en réfère aux déclarations de Tal Gollan, PDG israélien et fondateur de la start-up « Virility Medical ».

En effet, et uniquement dans le cadre d’une étude à propos des américains, il n’hésite pas à affirmer que plus de 79 millions d’hommes seraient concernés par ce problème !

Après les antidépresseurs prescrits parfois mais aux effets secondaires plus lourds que le bénéfice tiré de leur absorption, après les crèmes appropriées mais néfastes au vagin féminin, « Vinitry Mesical » propose un tout nouveau procédé et ça marche comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous sous-titrée en français,

Une éjaculation 3,5 fois plus longue

Il s’agit dans ce cas d’un patch cutané et jetable qui émet une stimulation électronique grâce à une pré-programmation spécifique, une application acceptée par tous les smartphones.

Le déclic en question retarde alors à la demande la phase prématurée de l’éjaculation en contractant les muscles péniens, ce qui résout le problème…

« Le produit est actuellement en phase d’essai clinique, déclare Tal Gollan, et les utilisateurs-cobayes présentent une éjaculation 3,5 fois plus longue que s’ils ne bénéficiaient d’aucune intervention.

Conclusion de celui-ci : Ajoutez à ce résultat que cela n’enlève rien à la spontanéité de la relation sexuelle et vous comprendrez pourquoi je suis fier de pouvoir proposer pareille technique révolutionnaire !

Dans la vidéo ci-dessous vous pouvez activer la fonction traduction en français en cliquant sur la petite roue et en suivant les instructions.