Fierté du pays. Education et sciences : Israël et ses douze prix Nobel.

Les meilleurs établissements d’enseignement d’Israël tels que le Technion (Institut israélien de technologie), l’Institut Weizmann des sciences, l’Université hébraïque de Jérusalem, l’Université Ben Gourion du Néguev, l’Université de Haïfa et l’Université de Tel Aviv et bien d’autres institutions ont produit des ingénieurs, des scientifiques, des chefs d’entreprise, des professeurs et des médecins compétents qui ont dirigé des initiatives de recherche révolutionnaires dans leurs domaines respectifs.Lire la suite sur israelvalley.com